Из-за подъема воды в реке подтопило мосты в Сапожковском районе

В Рязанской области в результате подъема воды в реке Пара произошло подтопление низководного моста вблизи деревни Дмитриевка в Сапожковском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в результате подъема воды в реке Пара произошло подтопление низководного моста вблизи деревни Дмитриевка в Сапожковском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Также в Сапожковском районе произошло подтопление низководного моста вблизи населенного пункта Скит Свято-Данилова монастыря.

Жизнеобеспечение населения не нарушено. Объездные пути отсутствуют, есть лодочные переправы.

Прогнозируется, что в регионе подтопит еще пять мостов.