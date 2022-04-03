Из-за подъема воды в реке подтопило мосты в Сапожковском районе
В Рязанской области в результате подъема воды в реке Пара произошло подтопление низководного моста вблизи деревни Дмитриевка в Сапожковском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в результате подъема воды в реке Пара произошло подтопление низководного моста вблизи деревни Дмитриевка в Сапожковском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Также в Сапожковском районе произошло подтопление низководного моста вблизи населенного пункта Скит Свято-Данилова монастыря.
Жизнеобеспечение населения не нарушено. Объездные пути отсутствуют, есть лодочные переправы.
Прогнозируется, что в регионе подтопит еще пять мостов.