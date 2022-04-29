Жительница Башкирии призналась в убийстве сына 20-летней давности

Женщина убила своего ребенка по просьбе сожителя, который не любил пасынка. Супружеская пара арестована. Возбуждено уголовное дело.

Жительница Башкирии призналась в убийстве сына 20-летней давности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Летом 2001 года в полицию города Сибай обратились родственники 11-летнего мальчика. Они рассказали, что ребенок уехал на велосипеде из дома бабушки и дедушки и пропал. Следователи возбудили уголовное дело, но ребенка найти не удалось.

В 2017 году в лесу Баймакского района обнаружили человеческие останки. Экспертиза показала, что они принадлежали пропавшему мальчику.

В 2021—2022 годах следователи и криминалисты возобновили расследование пропажи несовершеннолетнего: провели экспертные исследования, опросили свидетелей. Оперативники установили, что ребенка убила собственная мать. После предъявления доказательств женщина созналась в преступлении.

Выяснилось, что в 2001 году женщина с сыном жила в Сибае вместе со своим сожителем. Мужчина не любил пасынка, не желал заниматься его воспитанием и склонил женщину к убийству ребенка. Женщина под предлогом сбора веников, уехала с сыном на велосипеде в лесной массив в Баймакском районе, где задушила его поясом от халата, который заранее для этой цели передал ей сожитель. После этого женщина закопала тело на месте происшествия. Останки были обнаружены спустя 16 лет местным жителем.

Против супружеской пары возбуждено уголовное дело по пункту в части 2 статьи 105 и частям 4 и 5 статьи 33, пункту в части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего, а также подстрекательство и пособничество в его совершении»).

Мужчину и женщину заключили под стражу.