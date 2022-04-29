Во Владивостоке мужчина погиб в перестрелке с силовиками при задержании

Правоохранительные органы региона официально не комментируют ситуацию.

Во Владивостоке мужчина погиб в перестрелке с силовиками при задержании. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Жителя Владивостока заподозрили в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Когда оперативники пытались его задержать в его квартире, он погиб в перестрелке.

Источник издания добавил, что в настоящее время ведутся следственные действия.

Правоохранительные органы региона официально не комментируют ситуацию.