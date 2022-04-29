Во Владивостоке мужчина погиб в перестрелке с силовиками при задержании
Правоохранительные органы региона официально не комментируют ситуацию.
Во Владивостоке мужчина погиб в перестрелке с силовиками при задержании. Об этом пишет
Жителя Владивостока заподозрили в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Когда оперативники пытались его задержать в его квартире, он погиб в перестрелке.
Источник издания добавил, что в настоящее время ведутся следственные действия.
Правоохранительные органы региона официально не комментируют ситуацию.