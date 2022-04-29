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В трех бассейнах Рязани пройдет «Эстафета Победы»
Она состоится в среду, 4 мая.

В Рязани пройдет «Эстафета Победы». Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Эстафета пройдет на трех бассейнах: «Аквамед», «Классика» и «Радиоволна». В ней поучаствуют студклубы, федерация плавания региона и областного министерства. Она состоится в среду, 4 мая, в 12:00. В бассейны нужно прийти с 11:30 до 11:50.

Чтобы принять участие в эстафете, нужно заполнить гугл-форму по ссылке. Онлайн-трансляция пройдет в соцсети «ВКонтакте».

«Эстафета Победы — это уникальное объединение разных людей в одной команде, а участие в этом событии создает чувство сопричастности к Великой Победе. Участие в эстафете — это акция памяти, дань уважения нашим предкам, отстоявшим Родину. Участником эстафеты может стать любой желающий, имеющий соответствующую плавательную подготовленность, приглашаются студенты, юные и взрослые пловцы, люди активные в спорте и общественной жизни Рязани», — отметили организаторы.