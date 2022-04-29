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В Солотче обсудили вопросы пожарной безопасности в лесу
Заседание комиссии прошло в четверг, 28 апреля.

В Солотче прошло выездное совещание комиссии по пожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте мэрии.

На мероприятии, прошедшем в четверг, 28 апреля, обсудили вопрос соблюдения требований пожарной безопасности в лесах. Председателем был заммэра Рязани Борис Ясинский.

Комиссия объехала территорию Солотчи, осмотрела смотрения, примыкающие к лесу, и оценила расстояния от массива до жилых домов и хозпостроек на соответствие требованиям безопасности. Участники обсудили будущий пожароопасный сезон, возможные причины возгораний и меры предупреждения.

На совещании участники решили подготовить перечень перечень необходимых мероприятий для обеспечения требований по пожарной безопасности в населенных пунктах, граничащих с лесом. В частности, организовать уборку сухостоя и валежника на участках на границе с жилыми постройками.