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В рязанском художественном музее работникам и заместителям директора начисляли незаконные выплаты
Контрольно-счетная палата направила материалы в прокуратуру.

Контрольно-счетная палата направила письмо в прокуратуру по факту незаконных расходов в рязанском художественном музее. Об этом говорится в их отчете.

По данным контрольно-счетной палаты, за 2020 год среднемесячная заработная плата каждого из трех заместителей директора и средняя заработная плата работников художественного музея превышает установленный норматив. Также за 2021 год среднемесячная заработная плата одного из заместителей директора превысила установленный норматив.

«В результате выплаты на оплату труда заместителям директора музея и взносы по обязательному социальному страхованию, начисленные на эти выплаты, являются незаконными расходами на общую сумму 769,9 тысяч рублей», — отметили в отчете.

Кроме того, установлено, что были выполнены незаконные стимулирующие выплаты работникам на сумму 339,3 тысяч рублей за четвертый квартал 2020 года и за первый квартал 2021 года. Работникам выплатили премии в размере: 15 тысяч 583 рубля, три тысячи 400 рублей и 25 тысяч рублей. Все премии и взносы по ОМС на эти суммы признаны незаконными расходами.