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В рязанском Дягилеве сделают пристройку к школе № 21 и построят ФОК
Реализацию планов мэр Рязани Елена Сорокина обсудила с жителями в рамках личного приема граждан. Итоги встречи она опубликовала на личной странице «Вконтакте».

В рязанском Дягилеве сделают пристройку к школе № 21 и построят ФОК. Реализацию планов в пятницу, 29 апреля, мэр Рязани Елена Сорокина обсудила с жителями в рамках личного приема граждан. Итоги встречи она опубликовала на личной странице «Вконтакте».

Так, активисты ТОС на улице Забайкальской и ТОС «Магистраль» предложили сделать пристройку к школе № 21. Такое решение позволит разгрузить образовательное учреждение и уйти от второй смены для учащихся.

«Земельный участок, на котором предполагается строительство, входит в лесопарковый зеленый пояс и в зону городских скверов, парков и бульваров. С градостроительной точки зрения допускается его использование для размещения объектов образования и массового спорта. Необходимо дополнительное разрешение, но в целом ситуация благоприятная. Сейчас участок площадью 2,3 гектара передан в оперативное управление Дирекции благоустройства города», — написала мэр.

Также, чтобы разгрузить школу, рязанские активисты предложили построить физкультурно оздоровительный комплекс рядом со школой.

«ФОК также нужен — понимаем потребности жителей. Но какой будет результат и как быстро, зависит от многих факторов, в том числе консолидации мнений во всем микрорайоне. Будем работать», — отметила Елена Сорокина.

Помимо Дягилева, глава горадминистрации рассмотрела ряд других вопросов. Например, житель дома на улице Зубковой попросил установить дорожный знак «Остановка запрещена» от дома № 18 корпус 6 в сторону дома № 18 корпус 10. Рязанец предложил сделать вместо проезжей части пешеходный переход и установить искусственные неровности.

С темой транспорта также обратилась жительница дома № 3 по улице Тимуровцев. Она пожаловалась, что автовладельцы ставят свои машины на зеленой зоне. Все просьбы мэр передала в профильные организации.