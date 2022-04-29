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В Рязанской области с 1 мая снимут запрет на проведение массовых мероприятий
В Рязанской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовали в пятницу, 29 апреля.

В Рязанской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовали в пятницу, 29 апреля.

Согласно документу, разрешается проведение на территории Рязанской области публичных мероприятий, а также развлекательных, культурных и зрелищных. Кроме того, снимаются запреты по заполняемости залов в кино, театрах, цирках, спортивных соревнованиях, стадионах и фитнес-центрах.

Распоряжение вступает в силу с 1 мая.

Отметим, что действие масочного режима не прекращается.