В Рязанской области прошли рейды по предупреждению подростковой преступности

К административной ответственности привлекли 32 подростков.

В Рязанской области прошли рейды по предупреждению подростковой преступности. Об этом сообщило региональное УМВД.

Во время мероприятия «Твой выбор» полицейские привлекли к административной ответственности 32 подростков. 176 протоколов составлено на взрослых.

Полицейские проверили по месту жительства 409 подростков, состоящих на учете. В присутствии родителей они провели профилактические беседы.

Одного подростка поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Рязанской области. Девять подростков направили в учреждения системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.