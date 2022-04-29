В Рязанской области пройдут соревнования по радиоспорту

Они станут первыми стартами по спортивной радиопеленгации в 2022 году.

В Рязанской области пройдут соревнования по радиоспорту. Об этом сообщило региональное Минспорта.

Всероссийские соревнования, а также первенство России пройдут с 30 апреля по 4 мая. Предполагается участие 250 спортсменов из 20 регионов страны. Мероприятия пройдут в лесах в районе Солотчи и деревни Ласково. Отмечается, что соревнования станут первыми стартами по спортивной радиопеленгации в 2022 году.

Вид спорта — это состязание состязание между участниками в возрасте от 6 до 90 лет (они разделены по возрастным группам). При помощи карты местности, компаса и специального радиоприемника, оснащенного антенной направленного действия (радиопеленгатора) они должны найти передатчики, работающие в радиолюбительских диапазонах частот 3,5 или 144 МГц и расположенные в лесу, на пересеченной местности. Спортсмену нужно выбрать оптимальный маршрут поиска передатчиков, на максимально возможной скорости обнаружить их и финишировать.

График соревнований: