В Рязани осудят 31-летнего мужчину за дискредитацию российских военных

Установлено, что в ночь на 24 апреля рязанец зашел в храм на улице Сенной и начал нецензурно выражаться, а также оскорблять военнослужащих РВВДКУ имени Маргелова. Прибывшие сотрудники потребовали прекратить дебоширить и покинуть храм. Тогда рязанец начал оскорблять полицейских.

В Рязани задержали 31-летнего мужчину за дискредитацию российских военных. Подробности в пятницу, 29 апреля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что в ночь на 24 апреля рязанец зашел в храм на улице Сенной и начал нецензурно выражаться, а также оскорблять военнослужащих РВВДКУ имени Маргелова. Прибывшие сотрудники потребовали прекратить дебоширить и покинуть храм. Тогда рязанец начал оскорблять полицейских.

Нарушителя вывели на улицу, скрутили и доставили в отделение. Сотрудники центра по противодействию экстремизму УМВД России по Рязанской области установили, что в действиях 31-летнего рязанца усматривается дискредитация использования вооруженных сил России во время специальной военной операции на Украине.

В отношении рязанца составили административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Публичные действия направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации». Так на него собрали материал по статье «Оскорбление представителя власти» и направили в региональный СУ СК.

Мужчине выписали штраф в две тысячи рублей за хулиганство. По статье за дискредитацию российских военных дело направлено в суд.