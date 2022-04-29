В Рязани 39-летний мужчина украл смартфон из автомобиля и скрылся

В полицию обратился 21-летний рязанец и рассказал, что у него из салона автомобиля пропал смартфон. Он припарковал машину у одного из торговых центров, а сам отлучился в магазин. Вернувшись он обнаружил пропажу смартфона.

Рязанские полицейские раскрыли кражу смартфона из автомобиля. Подробности произошедшего в пятницу, 29 апреля, привела пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 21-летний рязанец и рассказал, что у него из салона автомобиля пропал смартфон. Он припарковал машину у одного из торговых центров, а сам отлучился в магазин. Вернувшись он обнаружил пропажу смартфона.

Злоумышленника поймали на следующий день сотрудники патрульно-постовой службы на площади Димитрова. При виде полицейских 39-летний рязанец попытался скрыться. Его остановили и попросили предъявить документы. В руках у него правоохранители заметили новый смартфон, происхождение которого он пояснить не смог. Позже полицейские установили, что он был похож на тот, что пропал у потерпевшего из автомобиля.

Рязанца задержали. На него завели уголовное дело по статье «Кража». Теперь вору грозит до пяти лет лишения свободы.