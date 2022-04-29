В Роспотребнадзоре предостерегли россиян от распространения холеры

Постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовали на интернет-портале правовой информации.

В Роспотребнадзоре предостерегли россиян от распространения холеры. Постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Властям регионов Роспотребнадзор порекомендовал оценить готовность медучреждений к мероприятиям по недопущению завоза и распространения холеры. Также необходимо изменить планы по санитарной охране с учетом риска завоза острой инфекции и готовности медорганизаций к выявлению заражений.

Регионам также рекомендуется проверить санитарно-гигиеническое состояние территорий населенных пунктов, водопроводных, канализационных сетей и других объектов питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также торговые объекты, места массового пребывания людей и обратить особое внимание на места неорганизованного рекреационного водопользования.