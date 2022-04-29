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В Орловской области пьяный рязанец зарезал своего знакомого
Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В Орловской области пьяный рязанец зарезал своего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

25 апреля 2022 года в Мценске нашли тело 35-летнего местного жителя. После оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали 39-летнего жителя Рязани.

Мужчина признался, что долгое время испытывал неприязнь к своему знакомому. 25 апреля он приехал в Мценск, напился и встретился со знакомым. В ходе конфликта он несколько раз ударил мужчину ножом и скрылся.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Мужчину заключили под стражу.