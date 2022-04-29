В Михайловском районе сотрудники ФСБ провели тренировку по пресечению террористического акта

Речь шла о возможном захвате заложников на автостанции.

В Михайловском районе прошла тренировка сотрудников ФСБ по пресечению террористического акта. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления органа.

На тренировке отрабатывалась ситуация, связанная с захватом заложников на автостанции в Михайлове. Задействовали силы УФСБ России по Рязанской области, МО МВД России «Михайловский», ОВО по Михайловскому району ВНГ России по Рязанской области, сотрудников подразделений МЧС и скорой помощи.

Цели тренировки были выполнены успешно.