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В мэрии назвали дату окончания отопительного сезона в Рязани
Сами котельные и тепловые предприятия начнут готовиться к следующему отопительному сезону. Уже запланирован ремонт магистральных теплосетей, проверка центральных тепловых пунктов, котельных и насосных станций.

В мэрии назвали дату окончания отопительного сезона в Рязани. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщила глава горадминистрации Елена Сорокина на личной странице «Вконтакте».

Согласно постановлению, которое подписала мэр, отопительный сезон закончится в Рязани 5 мая. С этой же даты Дягилевская и Новорязанская ТЭЦ, котельные РМПТС и ведомственные котельные отключат от тепла дома и учреждения областного центра. Тепло отключат постепенно.

Сами котельные и тепловые предприятия начнут готовиться к следующему отопительному сезону. Уже запланирован ремонт магистральных теплосетей, проверка центральных тепловых пунктов, котельных и насосных станций.

На блоке теплохозяйства начнутся подготовительные работы к следующему отопительному периоду — запланирован ремонт магистральных теплосетей, проверка центральных тепловых пунктов, котельных, насосных станций.

Ранее руководитель управления энергетики и ЖКХ Дмитрий Кожин заявил, что отопительный сезон в областном центре закончится в начале мая.