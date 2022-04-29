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В Курской области из минометов обстреляли погранпункт
Губернатор Роман Старовойт уточнил, что жертв и разрушений нет.

В Курской области из минометов обстреляли погранпункт. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своем telegram-канале.

Утром в пятницу, 29 апреля, около 08:00 из минометов обстреляли пропускной пункт в селе Крупец Рыльского района. Огневые точки подавили ответным огнем пограничников и военных.

Роман Старовойт уточнил, что жертв и разрушений в селе нет.

Напомним, погранпункты Курской области подвергаются обстрелам со стороны Украины с февраля. В регионе действует повышенный уровень террористической опасности.