В Курской области из минометов обстреляли погранпункт

Губернатор Роман Старовойт уточнил, что жертв и разрушений нет.

В Курской области из минометов обстреляли погранпункт. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своем telegram-канале.

Утром в пятницу, 29 апреля, около 08:00 из минометов обстреляли пропускной пункт в селе Крупец Рыльского района. Огневые точки подавили ответным огнем пограничников и военных.

Роман Старовойт уточнил, что жертв и разрушений в селе нет.

Напомним, погранпункты Курской области подвергаются обстрелам со стороны Украины с февраля. В регионе действует повышенный уровень террористической опасности.