В Курской области из минометов обстреляли погранпункт
Губернатор Роман Старовойт уточнил, что жертв и разрушений нет.
В Курской области из минометов обстреляли погранпункт. Об этом губернатор региона Роман Старовойт
Утром в пятницу, 29 апреля, около 08:00 из минометов обстреляли пропускной пункт в селе Крупец Рыльского района. Огневые точки подавили ответным огнем пограничников и военных.
Роман Старовойт уточнил, что жертв и разрушений в селе нет.
Напомним, погранпункты Курской области подвергаются обстрелам со стороны Украины с февраля. В регионе действует повышенный уровень террористической опасности.