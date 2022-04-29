Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 29
Сбт, 30
Вск, 01
ЦБ USD 72.3 -0.58 29/04
ЦБ EUR 75.31 -0.61 29/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
Вчера 16:28
1 091
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
Вчера 13:08
3 420
Эксперты рассказали, как меняются цены на автозапчасти в Рязани
С конца февраля они подорожали на 40-50%. Иностранные к...
26 апреля 17:15
2 320
Экологи: строительство карьера в Заокском нарушит девять федеральных з...
Жители сел Заокское и Коростово продолжают отстаивать з...
26 апреля 10:30
5 496
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Госдуме допустили снижение льготной ипотеки до 7%
Сообщается, что ставка по льготной ипотеке может снизиться с 9% до 7%. Такого мнения придерживается вице-премьер Марат Хуснуллин, замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева и глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

В Госдуме допустили снижение льготной ипотеки до 7%. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили «Известия» со ссылкой на парламентариев.

Сообщается, что ставка по льготной ипотеке может снизиться с 9% до 7%. Такого мнения придерживается вице-премьер Марат Хуснуллин, замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева и глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

«Конечно, и вице-премьер Марат Хуснуллин, и строительная отрасль будут прилагать усилия, чтобы вернуть ставку по льготной ипотеке на докризисный период — до 7% на новостройки», — отметила Светлана Разворотнева.

Ранее ставку по ипотеке снизили до 9%. По мнению Разворотневой, это положительно повлияло на бизнес и на население в целом. Однако достичь необходимых результатов позволит лишь дальнейшее снижение ставок, но без крайне низких параметров. Эксперты опасаются, что достаточно низкие ставки приведут к скачку цен, как это было два последних года.