В Госдуме допустили снижение льготной ипотеки до 7%

Сообщается, что ставка по льготной ипотеке может снизиться с 9% до 7%. Такого мнения придерживается вице-премьер Марат Хуснуллин, замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева и глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

В Госдуме допустили снижение льготной ипотеки до 7%. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили «Известия» со ссылкой на парламентариев.

Сообщается, что ставка по льготной ипотеке может снизиться с 9% до 7%. Такого мнения придерживается вице-премьер Марат Хуснуллин, замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева и глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

«Конечно, и вице-премьер Марат Хуснуллин, и строительная отрасль будут прилагать усилия, чтобы вернуть ставку по льготной ипотеке на докризисный период — до 7% на новостройки», — отметила Светлана Разворотнева.

Ранее ставку по ипотеке снизили до 9%. По мнению Разворотневой, это положительно повлияло на бизнес и на население в целом. Однако достичь необходимых результатов позволит лишь дальнейшее снижение ставок, но без крайне низких параметров. Эксперты опасаются, что достаточно низкие ставки приведут к скачку цен, как это было два последних года.