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В Челябинской области мужчину осудят за убийство знакомой пятилетней давности
По версии СМИ, скрыть преступление ему помогла жена.

В Челябинской области мужчину осудят за убийство знакомой. Об этом сообщило издание URA.ru.

По версии старшего помощника прокурора региона Натальи Мамаевой, житель города Миньяр совершил преступление летом 2017 года. Во время ссоры, мужчина убил знакомую в автомобиле. «Затем сокрыл тело, сбросив его в яму в Ашинском районе, после чего закидал ветками, облил бензином и поджег. При сокрытии использовал помощь близкого родственника», — рассказала Мамаева.

По информации издания, мужчине помогала жена. Убив знакомую, он бросил труп в лесу. После этого он приехал домой и заставил супругу ехать и искать тело жертвы, чтобы его скрыть позже. Из-за того, что мужчина часто бил жену, та его боялась. Она хранила тайну. После того, как муж сильно избил ее, его отправили в колонию. Женщина стала жить с другим мужчиной и рассказала ему об убийстве. Позже история разошлась по знакомым, а в 2021 году преступление было раскрыто. Горожанин вышел из колонии и во всем признался. Из-за того, что женщина является супругой обвиняемого, ее не привлекли к ответственности.