В Челябинской области мужчину осудят за убийство знакомой пятилетней давности

По версии СМИ, скрыть преступление ему помогла жена.

В Челябинской области мужчину осудят за убийство знакомой. Об этом сообщило издание URA.ru .

По версии старшего помощника прокурора региона Натальи Мамаевой, житель города Миньяр совершил преступление летом 2017 года. Во время ссоры, мужчина убил знакомую в автомобиле. «Затем сокрыл тело, сбросив его в яму в Ашинском районе, после чего закидал ветками, облил бензином и поджег. При сокрытии использовал помощь близкого родственника», — рассказала Мамаева.

По информации издания, мужчине помогала жена. Убив знакомую, он бросил труп в лесу. После этого он приехал домой и заставил супругу ехать и искать тело жертвы, чтобы его скрыть позже. Из-за того, что мужчина часто бил жену, та его боялась. Она хранила тайну. После того, как муж сильно избил ее, его отправили в колонию. Женщина стала жить с другим мужчиной и рассказала ему об убийстве. Позже история разошлась по знакомым, а в 2021 году преступление было раскрыто. Горожанин вышел из колонии и во всем признался. Из-за того, что женщина является супругой обвиняемого, ее не привлекли к ответственности.