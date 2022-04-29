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Свыше пяти тысяч ветеранов получат поздравления от Путина с 9 мая
Сотрудники «Почты России» персонально доставят письма, подписанные президентом.

«Почта России» доставит 5897 ветеранам из Рязанской области поздравления с Днем Победы от Владимира Путина.

По всей стране почтальоны вручат около 614 тысяч поздравлений, подписанных президентом. Они предназначены ветеранам войны, труженикам тыла, блокадникам.

Сотрудники «Почты» приложат максимальные усилия для того, чтобы ветераны получили подарки. При необходимости они уточнят новое место жительства и доставят поздравление по актуальному адресу. Если ветерана не будет дома, письмо останется в ближайшем отделении. Оно будет храниться в течение месяца. За это время сотрудник почты регулярно будет пытаться доставить поздравления. Отмечается, что почтальоны доставляют письма лично, без требования подписи.