Сроки отмены четырех маршрутов в Рязани перенесли
Это указано в постановлении мэрии.
Сроки отмены четырех маршрутов в Рязани перенесли. Соответствующее постановление мэрии опубликовали в пятницу, 29 апреля.
Согласно документу, отмену маршрутов № 33аМ2 «ул. Новоселов, 60 — пос. Южный»; № 47бМ2 «ул. Новоселов, 60 — пос. Дягилево (ул. Коняева)», № 50аМ2 «ул. Княжье Поле — пос. Южный» перенесли на 31 декабря 2022 года. До этого маршруты хотели упразднить 5 мая.
Кроме того, отмену маршрута № 65бМ2 «Психбольница — ДПР-5» перенесли на 21 июня.