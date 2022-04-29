Рязанский радиотехнический университет получил золотую медаль имени Блинникова

Медаль вручили «За вклад в изобретательское и патентное дело».

Рязанский радиотехнический университет получил золотую медаль имени Блинникова. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщила пресс-служба вуза.

Медаль вручили «За вклад в изобретательское и патентное дело».

Обычно медаль имени Блинникова вручает Евразийская патентная организация тем, кто вносит значительный вклад в создание, становление, развитие изобретательской деятельности и патентного дела в странах-участниках Евразийской патентной конвенции.