Рязанский радиотехнический университет получил золотую медаль имени Блинникова
Медаль вручили «За вклад в изобретательское и патентное дело».
Рязанский радиотехнический университет получил золотую медаль имени Блинникова. Об этом в пятницу, 29 апреля,
Медаль вручили «За вклад в изобретательское и патентное дело».
Обычно медаль имени Блинникова вручает Евразийская патентная организация тем, кто вносит значительный вклад в создание, становление, развитие изобретательской деятельности и патентного дела в странах-участниках Евразийской патентной конвенции.