Рязанский приборный завод представил в Уфе медицинскую продукцию

В столице Башкирии проходит выставка «Дни красоты в Уфе».

Рязанский приборный завод участвует в специализированной выставке «Дни красоты в Уфе». На ней предприятие предоставило оборудование, которое используется в индустрии красоты.

На стенде показывают медицинскую продукцию: стерилизаторы, применяемые в косметологических кабинетах, парикмахерских, в том числе для стерилизации маникюрного инструмента ГП-10МО, ГП-20МО, ГП-20-Ох-ПЗ, камеры ультрафиолетовые для хранения стерильных изделий, мебель.

Стерилизаторы используются для дезинфекции, сушки и стерилизации сухим горячим воздухом изделий, сделанных из термостойких материалов (металлов, стекла, резин на основе силиконового каучука): хирургических, стоматологических и других инструментов, термостойких шприцев и игл к ним, стеклянной посуды и других изделий медицинского назначения.

Ультрафиолетовые камеры нужны для хранения простерилизованных медицинских инструментов. Это поможет предотвратить их повторную контаминацию микроорганизмами.

Изделия обеспечивают постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их хранения до семи суток.

Медицинские изделия применяются в лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях, аптеках, научно-исследовательских и медицинских учреждениях, подходят для использования в косметических салонах и кабинетах, где проводится работа со стерильными медицинскими инструментами.

Экспонируемая медицинская мебель — специально разработанные типовые столы-тумбы, предназначенные для стоматологических кабинетов, лечебно-профилактических учреждений, лабораторий, аптек, научно-исследовательских учреждений. Отличается современным эргономичным дизайном.

«Медицинская техника нашего производства поставляется по всей России, она хорошо зарекомендовала себя на практике, отличается надежностью в работе и выгодным соотношением цены и качества. Медицинские изделия применяются в различных учреждениях, в том числе широко востребованы в сфере индустрии красоты. Косметические салоны, парикмахерские и маникюрные кабинеты — это большой и важный сегмент на рынке поставок медтехники для нашего предприятия, ведь удовлетворение спроса самых разных потребителей — одна из важных задач в развитии этого направления», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Выставка «Дни красоты в Уфе» — это свыше 500 косметических брендов и более 100 экспонентов из десяти регионов России и ближнего зарубежья. Организаторы мероприятия — Администрация городского округа Уфа Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания. Поддержку оказывает Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан.