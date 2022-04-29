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Рязанский приборный завод объявил набор учеников по профессии «сборщик микросхем»
АО «ГРПЗ» — лидер российского авиационного приборостроения. Надежное предприятие с высокими технологиями, сплоченной командой единомышленников, возможностями для профессионального развития, гарантированным социальным пакетом.

АО «Государственный Рязанский приборный завод» объявляет набор учеников в группу по профессии «сборщик микросхем»:

  • срок обучения — 3 месяца;
  • фиксированная заработная плата на период обучения.

Подробности можно узнать по телефону: +7 (4912) 28-08-28. Лицензия № 27-2249 от 16.06.2015 серия 62Л01 № 0000622.

АО «ГРПЗ» — лидер российского авиационного приборостроения. Надежное предприятие с высокими технологиями, сплоченной командой единомышленников, возможностями для профессионального развития, гарантированным социальным пакетом.