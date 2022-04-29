Рязанский приборный завод объявил набор учеников по профессии «сборщик микросхем»
АО «ГРПЗ» — лидер российского авиационного приборостроения. Надежное предприятие с высокими технологиями, сплоченной командой единомышленников, возможностями для профессионального развития, гарантированным социальным пакетом.
АО «Государственный Рязанский приборный завод» объявляет набор учеников в группу по профессии «сборщик микросхем»:
- срок обучения — 3 месяца;
- фиксированная заработная плата на период обучения.
Подробности можно узнать по телефону:
АО «ГРПЗ» — лидер российского авиационного приборостроения. Надежное предприятие с высокими технологиями, сплоченной командой единомышленников, возможностями для профессионального развития, гарантированным социальным пакетом.