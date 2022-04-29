Рязанских спасателей поздравили с Днем пожарной охраны

На мероприятии наградили отличившихся сотрудников. Им вручили памятные знаки, грамоты и присвоили специальные звания.

Рязанских спасателей поздравили с Днем пожарной охраны. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

29 апреля — День пожарной охраны. Рязанских спасателей торжественно поздравили региональные власти.

«Отдать свою жизнь ради того, чтобы спасти другого человека — это, само по себе, пример настоящего героизма. Я желаю, чтобы у вас на душе всегда было спокойно, чтобы рабочие будни были без чрезвычайных ситуаций, и чтобы пожар был только в вашей душе, и вызывался только любовью», — поздравила первый зампред регионального правительства Анна Рослякова.

На мероприятии наградили отличившихся сотрудников. Им вручили памятные знаки, грамоты и присвоили специальные звания.

«Я хочу выразить огромную признательность всем ветеранам Пожарной охраны пожелать им крепкого здоровья. Выражаю надежду, что вы и впредь будете помогать нам — руководителям подразделений — в воспитании молодежи, без вас будет потеряна славная и богатая история Пожарной охраны», — отметил начальник регионального управления МЧС Алексей Жуков.

В конце мероприятия сотрудники МЧС и все присутствующие минутой молчания почтили память коллег, которые погибли при исполнении служебного долга.

На мероприятии проходила выставка пожарной техники, был организован красочный праздничный концерт, на котором были представлены музыкальные творческие номера.