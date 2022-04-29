Рязанские спасатели перейдут на усиленный режим работы в майские праздники

Главное управление МЧС России по Рязанской области переведут на усиленный режим работы с 29 апреля по 4 мая и с 6 по 11 мая.

Рязанские спасатели перейдут на усиленный режим работы в майские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

С 29 апреля по 4 мая и с 6 по 11 мая Главное управление МЧС России по Рязанской области переведут на усиленный режим работы для «оперативного управления и экстренного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций».

Первый замначальника регионального МЧС полковник Александр Воробьев отметил, что многие происшествия случаются именно в выходные и праздничные дни, поэтому все системы МЧС должны находиться в постоянно готовности.