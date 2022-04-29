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Рязанцев предупредили о ночных заморозках до 2 мая
С 29 апреля по 2 мая в регионе ожидается наибольшее понижение температуры воздуха.

В центральной части России ожидаются ночные заморозки до -5 градусов. Соответствующий прогноз в пятницу, 29 апреля, предоставило агентство ТАСС со ссылкой на региональные центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Столбики термометра будут держаться на уровне минус 1-5 градусов с 29 апреля до 2 мая. Ночные заморозки ожидаются в том числе в Рязанской, Белгородской, Воронежской, Владимирской и Курской областях.

Наибольшее понижение температуры воздуха — до минус 5 градусов, прогнозируется во Владимирской, Рязанской, Тверской областях.

«1 мая будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью — до минус 5 градусов, днем — плюс 8-13 градусов», — сообщили в ЦГМС по Владимирской области.

Плюсовая температура ночью ожидается уже в ночь на 3 мая. Воздух прогреется уже до +3…+4 градусов.

Ранее региональное управление МЧС опубликовало подробный прогноз на субботу, 30 мая.