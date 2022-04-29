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Рязанца осудят за избиение неприятеля в Новый год
Инцидент произошел в Агро-Пустыни.

Рязанца осудят за избиение в Новый год. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел 1 января. 23-летний рязанец рассказал полицейским, что во время празднования нового года его избили.

Полицейские возбудили дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Выяснилось, что мужчина отметил с приятелем наступление нового года в Рязани. После боя курантов они по приглашению знакомой приехали в арендованный дом в Агро-Пустыни. Их встретил 24-летний мужчина. Он выразил недовольство тем, что приехавшие не скидывались за дом, алкоголь и еду. 23-летний рязанец оскорбился и высказал грубые слова. На это мужчина ударил его кулаком. После он вывел «гостя» на улицу. Там он продолжил бить обидчика руками и ногами по туловищу.

Экспертиза установила, что повреждения относятся к категории тяжкого вреда здоровью.

Полицейские закончили расследование дела. С обвинительным заключением оно передано в суд.