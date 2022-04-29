Рослякова рассказала, куда переселили прибывших в Рязань жителей Донбасса из лагеря «Солнечный»

Об этом она написала в своем telegram-канале.

Жителей Донбасса, которые прибыли в Рязань, переселили из лагеря «Солнечный» в частные гостиницы и пансионаты. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщила первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова в своем telegram-канале.

Рослякова добавила, что текущая ситуация — хорошая возможность для гостиниц и пансионатов заключить долгосрочное сотрудничество с правительством.

«Мы готовы сотрудничать со всем желающим бизнесом. Конечно, проверяем условия и соответствие требованиям к ПВР. Если есть предложения — рассмотрим каждое. Пишите в комментариях или в „личку“. Давайте будем вместе», — заключила она.