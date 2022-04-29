Режим ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центра России продлили до 7 мая
Речь идет об объектах в 11 городах.
Режим ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центра России продлили до 7 мая. Об этом сообщила
Так, полеты в аэропорты Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты, Симферополя и Анапы временно ограничены.
Российским авиакомпаниями рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным путям. Им предложили использовать при этом аэропорты Минвод, Москвы, Ставрополя и Волгограда.