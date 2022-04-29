Режим ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центра России продлили до 7 мая

Речь идет об объектах в 11 городах.

Режим ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центра России продлили до 7 мая. Об этом сообщила Росавиация .

Так, полеты в аэропорты Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты, Симферополя и Анапы временно ограничены.

Российским авиакомпаниями рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным путям. Им предложили использовать при этом аэропорты Минвод, Москвы, Ставрополя и Волгограда.