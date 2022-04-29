Работники РНПК вышли на субботник

Он стал частью всероссийской акции «Зеленая весна-2022».

Сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть») вышли на общезаводской субботник. Он стал частью всероссийской акции «Зеленая весна-2022».

Во время субботника работники предприятия сделали санитарную очистку территории, прилегающей к заводу, побелили деревья, а также покрасили бордюры. Всего в мероприятии участвовали свыше 200 человек и три единицы спецтехники.

Субботник стал очередным мероприятием в рамках сезона экологических инициатив РНПК.

«Весна — это традиционное время наведения чистоты. На работе мы проводим много времени, можно сказать, это наш второй дом. Сегодняшнее мероприятие еще раз подтверждает как работники любят свой завод», — сказал генеральный директор компании Сергей Михайлов.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания запланировала в 2022 году серию экологических инициатив. Это и работы по наведению чистоты на улицах областного центра, и акции по озеленению на разных площадках города. Стартовал сезон дан 16 апреля. Тогда при поддержке предприятия волонтерский отряд ДОУЭ «Хозяин Мещеры» школы № 47 очистил территорию села Агро-Пустынь Рязанского района. 40 добровольцев собрали 80 мешков бытового мусора, скопившегося за зиму. 23 апреля юные экологи при поддержке РНПК навели порядок в Окском заповеднике. Они убрали территорию около Визит-центра, помогли избавиться от растительной ветоши в дендропарке музея природы, а также очистили замусоренный овраг на границе села Папушево и лесного участка поймы реки Пры. Результатом уборки стали более 30 двухсотлитровых мешков стекла, пластика и другого бытового мусора.

РНПК следует политике высокой социальной и экологической ответственности. В вопросах охраны окружающей среды предприятие реализует комплекс мероприятий по минимизации воздействия на окружающую среду. Среди них — проекты по реконструкции и модернизации производства, экологические акции, участие в общегородских субботниках, поддержка экологических экспедиций школьников, помощь Окскому заповеднику.