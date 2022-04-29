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Пьяный сасовец ранил ножом односельчанина из-за женщины
Инцидент произошел в четверг, 28 апреля.

Сасовца подозревают в покушении на убийство односельчанина. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления следкома.

Инцидент произошел в четверг, 28 апреля, в селе Алешино.

Двое мужчин поссорились из-за женщины. Во время конфликта пьяный подозреваемый два раза ударил ножом неприятеля по шее и туловищу. Несмотря на ранения, пострадавший смог вырваться из рук нападавшего и обратился за помощью. На данный момент его госпитализировали.

Безработного подозреваемого задержали. Решается вопрос о заключении под стражу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Расследование продолжается.