Под Рязанью затопило единственный проезд в деревню

Речь идет о деревне Серебрянь в Михайловском районе. Из-за половодья местные жители оказались отрезаны от города и других населенных пунктов.

Под Рязанью затопило единственный проезд в деревню. Об этом РЗН. инфо рассказала читательница.

Речь идет о деревне Серебрянь в Михайловском районе. Из-за половодья местные жители оказались отрезаны от города и других населенных пунктов.

По словам читательницы, единственный способ попасть в деревню — мост через реку Проня. Но каждый год в период половодья он скрывается под водой. Из-за этого в экстренном случае приехать в поселок не сможет ни скорая помощь, ни пожарные машины.

«В последнем ответе администрации Михайловского района нам написали, что есть объездная дорога, которая возможно и существует на карте со времен СССР, но по факту ее нет. Администрация также предложила жителям ездить по полям, где проехать без спецтехники невозможно» — посетовала она.

Еще один вариант от районной администрации — переходить реку по старому подвесному мосту. Однако, добраться до него можно только пешком, оставив машины возле «Серебрянского цементного завода»,. Затем пройти по его территории «по колено в грязи, так как там передвигается крупногабаритная спецтехника» и дойти до подвесного моста.

«Этот подвесной мост находится в аварийном состоянии, в некоторых местах отсутствует настил. Далее нужно подниматься наверх по крутому склону. Соответственно пожилым и детям пройти этот путь невозможно», — подчеркнула рязанка.

Жители деревни Серебрянь обращались в местную администрацию с просьбой построить новый мост или провести на затапливаемом капитальный ремонт. Но несколько лет не получали ответа.

Только после многочисленных писем там пояснили, что случаи подтопления переправы через реку Проня носят единичный характер и происходят при открытии шлюзов на Пронском водохранилище в паводковый период.

«Жителей деревни заблаговременно уведомляют о начале этого периода и разъясняют о возможности буксировки транспортных средств при возникновении внештатной ситуации. Доставка продуктов питания проводится развозной лавкой и водным транспортом», — сообщили в мэрии.

В ведомстве добавили, что участок автодороги через Проню не является мостовым сооружением, в связи с чем финансирование работ по реконструкции переправы из бюджета населения невозможно. Но для улучшения его состояния рассматривается возможность привлечения внебюджетных источников финансирования для дополнительных водопропускных труб, укрепления автомобильной дороги и установки барьерных ограждений.

«Когда выделят эти средства непонятно… Нам необходим новый мост через реку Проня, а не временное строение, которое будет смывать и затапливать каждый год во время половодья и непогоды», — заключила местная жительница.

Пока же жители деревни вынуждены смириться с ситуацией. Выбраться из деревни или вызвать экстренную помощь не представляется возможным. У них остается надежда, что вода быстро уйдет и движение снова будет открыто.