Немецкий производитель мармелада Haribo приостановил поставки продукции в Россию

Производство продукции для российского рынка остановлено до особого распоряжения.

Немецкий производитель мармелада Haribo приостановил поставки продукции в Россию. Об этом пишет « Фонтанка.ру » со ссылкой на письмо директора компании Вальтера Николауса.

В документе указано, что производство продукции для российского рынка остановлено до особого распоряжения. Решение приняли из-за ситуации на Украине

В Haribo подчеркнули, что конфликт повлек «существенный рост цен на сырье, стоимость производства, серьезные изменения цепочек поставок и увеличение тарифов на перевозку грузов».

Также отмечается, что деятельность компании в России сохраняется.