Немецкий производитель мармелада Haribo приостановил поставки продукции в Россию
Производство продукции для российского рынка остановлено до особого распоряжения.
Немецкий производитель мармелада Haribo приостановил поставки продукции в Россию. Об этом пишет «
В документе указано, что производство продукции для российского рынка остановлено до особого распоряжения. Решение приняли из-за ситуации на Украине
В Haribo подчеркнули, что конфликт повлек «существенный рост цен на сырье, стоимость производства, серьезные изменения цепочек поставок и увеличение тарифов на перевозку грузов».
Также отмечается, что деятельность компании в России сохраняется.