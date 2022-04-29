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Немецкий производитель мармелада Haribo приостановил поставки продукции в Россию
Производство продукции для российского рынка остановлено до особого распоряжения.

Немецкий производитель мармелада Haribo приостановил поставки продукции в Россию. Об этом пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на письмо директора компании Вальтера Николауса.

В документе указано, что производство продукции для российского рынка остановлено до особого распоряжения. Решение приняли из-за ситуации на Украине

В Haribo подчеркнули, что конфликт повлек «существенный рост цен на сырье, стоимость производства, серьезные изменения цепочек поставок и увеличение тарифов на перевозку грузов».

Также отмечается, что деятельность компании в России сохраняется.