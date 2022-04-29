На Алтае женщина убила своего сожителя и попросила сына спрятать его тело в лесу

Трагедия произошла в новогоднюю ночь.

На Алтае осудят женщину, которая убила своего сожителя. Подробности происшествия в пятницу, 29 апреля, опубликовал региональный следком.

В Первомайском районе Алтайского края 47-летняя обвиняемая и ее сожитель вместе воспитывали четверых несовершеннолетних детей. В новогоднюю ночь мужчина выпил и начал угрожать своей пассии ножом. В ходе конфликта женщина выхватила у сожителя нож и нанесла ему 12 ударов. Мужчина скончался на месте.

«Испугавшись содеянного, обвиняемая решила сокрыть тело мужчины, замаскировав преступление под безвестное исчезновение. Для этого она попросила своего несовершеннолетнего сына отвезти тело отца в лес и закопать в снегу», — уточнили в следкоме.

Расследование уголовного дела завершено. Женщину ждет суд.