Медик рассказал о рисках при приготовлении шашлыка на углях

Главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков рассказал о возможных рисках при приготовлении шашлыка на углях. Об этом сообщило
По словам медика, при приготовлении мяса на открытом огне, на продукт воздействуют канцерогены. Они могут вызвать развитие опухолей. «Желательно использовать дрова, а не угли, разжигать костер без применения специальных бензин-содержащих смесей — таким образом удастся уменьшить количество канцерогенного дыма или копоти», — отметил эксперт.
При этом, по мнению Хомякова, наиболее важный фактор при приготовлении мяса — его правильная прожарка. Он отметил, что при сильном «зажаривании» в корочке образуются токсичные углеводы. Людям с гастритом вовсе рекомендовали отказаться от корочки — она может раздражать слизистую оболочку желудка.
«Непрожаренное мясо может содержать паразитов, которые вызывают паразитарные инвазии, например, саркоцистоз, трихинеллез, токсоплазмоз, тениоз, тениаринхоз, эхинококкоз», — подчеркнул эксперт.