Медик рассказал о рисках при приготовлении шашлыка на углях

В частности, они могут возникнуть при неправильной прожарке мяса.

Главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков рассказал о возможных рисках при приготовлении шашлыка на углях. Об этом сообщило РИА Новости .

По словам медика, при приготовлении мяса на открытом огне, на продукт воздействуют канцерогены. Они могут вызвать развитие опухолей. «Желательно использовать дрова, а не угли, разжигать костер без применения специальных бензин-содержащих смесей — таким образом удастся уменьшить количество канцерогенного дыма или копоти», — отметил эксперт.

При этом, по мнению Хомякова, наиболее важный фактор при приготовлении мяса — его правильная прожарка. Он отметил, что при сильном «зажаривании» в корочке образуются токсичные углеводы. Людям с гастритом вовсе рекомендовали отказаться от корочки — она может раздражать слизистую оболочку желудка.

«Непрожаренное мясо может содержать паразитов, которые вызывают паразитарные инвазии, например, саркоцистоз, трихинеллез, токсоплазмоз, тениоз, тениаринхоз, эхинококкоз», — подчеркнул эксперт.