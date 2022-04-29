Лавров рассказал, что спецоперация на Украине завершится при достижении всех целей

Глава МИД России Сергей Лавров ответил в интервью телеканалу Al Arabiya, может ли спецоперация завершиться к 9 мая.

Лавров рассказал, что спецоперация на Украине завершится при достижении всех целей. Об этом пишет RT .

Глава МИД России Сергей Лавров ответил в интервью телеканалу Al Arabiya, может ли спецоперация завершиться к 9 мая.

Министр сказал, что спецоперация завершиться, когда будут достигнуты поставленные цели. Он напомнил, что главной целью является защита Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее Сергей Лавров заявлял, что спецоперация призвана покончить с курсом США на доминирование в мире.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».