Лавров рассказал, что спецоперация на Украине завершится при достижении всех целей
Глава МИД России Сергей Лавров ответил в интервью телеканалу Al Arabiya, может ли спецоперация завершиться к 9 мая.
Лавров рассказал, что спецоперация на Украине завершится при достижении всех целей. Об этом пишет
Глава МИД России Сергей Лавров ответил в интервью телеканалу Al Arabiya, может ли спецоперация завершиться к 9 мая.
Министр сказал, что спецоперация завершиться, когда будут достигнуты поставленные цели. Он напомнил, что главной целью является защита Луганской и Донецкой народных республик.
Ранее Сергей Лавров заявлял, что спецоперация призвана покончить с курсом США на доминирование в мире.
24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».