Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 30 апреля и 1 мая

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Концерт группы «7000 $"

В клубе Old Tattoo Bar 30 апреля состоится концерт группы «7000 $" - одной из самых мощных альтернативных команд, появившихся в начале 2000-х. И по сегодняшний день музыканты не сбавляют оборотов, что подтверждает наличие многочисленных преданных фанатов по всей стране и звание хедлайнеров российской альтернативной сцены. Концерты группы наполнены безудержным драйвом и первобытной энергией рок музыки. Также в этот вечер в качестве «саппорта» на сцену выйдет группа «Взрыв Чуда». Начало после 19 часов.

Выступление Майи Котовской

В кафе-клубе «Старый парк» 1 мая с сольным концертом выступит Канцлер Ги, она же Майя Котовская. Ее творчество хорошо знакомо поклонникам фолка и фанатам ролевого движения. Канцлер Ги и ее команда под названием «Bregan d’Ert» выдает добротный и приятный для слуха микс из элементов классического рока, балладной лирики, арт-фолка, блюза и много чего еще — поэтому в музыкальной части творчества Майи мирно и непротиворечиво уживаются как акустическая «медленная» романтика, так и динамичные композиции с плотным, практически хардроковым звуком и старым добрым рок-н-ролльным драйвом. Начало в 19 часов.

Открытие паркового сезона в ЦПКиО

В ЦПКиО открывается парковый сезон, и череда мероприятий стартует уже 1 мая. На сцене Зеленого театра пройдет большой праздничный концерт. В исполнении талантливых артистов прозвучат песни абсолютно разных жанров: от поп-музыки до джаза, от народных песен до классики. На площади Зеленого театра для гостей праздника будут работать развлекательные площадки, состоятся лекции и мастер-классы. Список интересных событий далеко не полон, и каждому пришедшему в этот вечер в парк, найдется развлечений по душе. Начало в 16 часов.

Выступление группы Animal ДжаZ

В Deep клубе 1 мая с сольным концертом выступит группа Animal ДжаZ — коллектив, уже ставший легендой российского рока, чьи хиты неизменно на слуху у всех поклонников рок-музыки. Хитов за долгие годы существования у группы накопилось немало, поэтому в новом туре музыканты играют «концерты по заявкам». В течение нескольких месяцев поклонники голосовали за любимые песни на сайте, а из набравших наибольшее количество голосов композиций и составлялся сетлист тура. Так что каждый поклонник сможет прийти и оценить собственный выбор любимых треков уже вживую, в исполнении группы Animal ДжаZ. Начало в 20 часов.

Выступление группы «Баттерфляй»

В пабе «Две будки в Ирландии» 1 мая выступит группа «Баттерфляй» — один из самых популярных уличных коллективов Рязани. На выступлениях группы зрители всегда становятся участниками концерта и поют свои любимые песни вместе с артистами, ведь в репертуаре группы более 800 песен разных жанров и времен и каждый находит свою любимую мелодию. В этот раз музыканты, усиленные гитаристом Эдуардом Панферовым откроют новый сезон в пабе и поделятся композициями, которые составят основу летней уличной программы в этом году. Начало в 22 часа.