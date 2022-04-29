«Единая Россия» продолжает поставки гуманитарной помощи на Донбасс

«Единая Россия» создала штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи Донбассу. Об этом сообщается на сайте
В его состав, помимо профильных министерств, войдут депутаты, представители народных республик, волонтеры. Об рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак на заседании Президиума в четверг, 28 апреля. Работу штаба возглавит замсекретаря совета, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
«В начале спецоперации на Украине мы опирались на сеть волонтерских центров партии в регионах. Чуть позже были открыты гуманитарные центры на Донбассе — один в Донецке и три в Мариуполе. На первых порах этого ресурса было достаточно. Однако сейчас, по мере расширения наших функций стало очевидным, что без дополнительной инфраструктуры не обойтись. К нам поступает огромное количество самых разных обращений и заявок от жителей Донбасса. Мы все больше вступаем во взаимодействие с различными ведомствами. Расширяется и функционал волонтеров», — рассказал Андрей Турчак.
По словам политика, деятельность штаба охватит широкий спектр вопросов. Это обсуждение логистики при доставке гуманитарной помощи, координация волонтерской деятельности, оперативное реагирование на другие запросы о помощи. Штаб посодействует правовому сопровождению гуманитарной деятельности и проработает гармонизацию законодательств России и ЛДНР.
Одна из задач — обеспечить преемственность нынешней работы после завершения спецоперации, подчеркнул Андрей Турчак.
«Для тысяч компаний и сотен неравнодушных предпринимателей, отправляющих помощь Донбассу, „точкой входа“ стали наши реготделения. Они помогают с логистикой, находят те населенные пункты, где помощь от бизнеса наиболее востребована. Такое взаимодействие показало свою эффективность. В рамках работы штаба предлагаю сохранить эту схему сотрудничества через региональные отделения партии», — сообщил секретарь генсовета.
Он также отметил, что «Единая Россия» доставила уже более 7,2 тысяч тонн гуманитарки на Донбасс, из них 100 тонн медикаментов. Более 60% всех гуманитарных грузов жителям Донбасса — это помощь, собранная партией.
«Мы эту работу будем продолжать до полного восстановления мирной жизни на Донбассе», — подчеркнул Андрей Турчак.
Секретарь генсовета помимо этого сообщил, что «Единая Россия» поможет восстановить вечные огни на Донбассе. Эта работа будет организована в рамках реализации закона, инициированного партией, о безвозмездной поставке газа для вечных огней и огней памяти — он был единогласно одобрен Советом Федерации.
«Необходимо не только обеспечить надлежащее состояние всех вечных огней и Огней памяти в нашей стране, но и провести учет и инвентаризацию комплексов вечного огня в Луганской и Донецкой Народных Республиках. В том числе на освобожденных территориях. Там, где эти мемориалы разрушены или заброшены, необходимо помочь в их восстановлении. Прошу подключиться к этой работе наших закрепленных за территориями коллег — Дмитрия Саблина и Виктора Водолацкого, а также взаимодействовать здесь с «Волонтерами Победы» и «Волонтерской Ротой Боевого Братства», — сказал он.
«Рязанская область отправила в Луганскую и Донецкую народные республики почти 80 тонн продовольствия от местных производителей, а также средства гигиены и товары первой необходимости. В сборе первого груза принимали участие сотрудники регионального исполкома «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии».В марте уехала следующая партия продовольствия от рязанских производителей мясомолочной, животноводческой промышленности, растениеводства и переработки, а также средства гигиены и другие товары первой необходимости. В настоящий момент в Рязанской области открыты 36 пунктов приема гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Они расположены в областном центре, а также во всех муниципалитетах. Больше месяца в больницах Донбасса работают медики под руководством председателя комитета по охране здоровья Государственной Думы, члена фракции «Единая Россия» Дмитрия Хубезова. Среди них — врачи из Рязанской области», — подчеркнул секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Николай Любимов.
Напомним, с первого дня эвакуации центральный исполком «Единой России» и региональные отделения партии начали сбор гуманитарной помощи для эвакуированных из ДНР и ЛНР граждан. За два месяца региональные отделения партии собрали около 7200 тонн гуманитарного груза и передали его в распределительные центры в России, ЛДНР и на освобожденных территориях, в первую очередь, в Мариуполе. 24 марта там был открыт первый гуманитарный центр «Единой России» в здании супермаркета Метро. Сегодня таких центров уже девять — в школе № 5, на территории ЭКО рынка и в ряде магазинов города на обоих берегах.
В этих центрах организована выдача продуктов и предметов первой необходимости, лекарств, средств гигиены. Также здесь можно получить сим-карты местных сотовых операторов и зарядить телефоны — во многих местах в городе до сих пор нет электричества.
Также здесь работают представители органов власти и ведомств, которые помогают людям оформлять пособия и пенсии, найти работу и восстановить утерянные документы. Волонтеры гумцентров организуют занятия с детьми и предоставляют психологическую помощь гражданам.
Помимо этого, «Единая Россия» открыла медицинский центр в Левобережном районе Мариуполя. В нем работают 16 медиков разного профиля. На прием в день приходят до 250 человек. Также врачи ездят в труднодоступные кварталы города, эвакуируя раненых и больных и оказывая им медицинскую помощь.