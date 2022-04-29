«Единая Россия» продолжает поставки гуманитарной помощи на Донбасс

Партия создала штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи

«Единая Россия» создала штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи Донбассу. Об этом сообщается на сайте ER.ru .

В его состав, помимо профильных министерств, войдут депутаты, представители народных республик, волонтеры. Об рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак на заседании Президиума в четверг, 28 апреля. Работу штаба возглавит замсекретаря совета, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«В начале спецоперации на Украине мы опирались на сеть волонтерских центров партии в регионах. Чуть позже были открыты гуманитарные центры на Донбассе — один в Донецке и три в Мариуполе. На первых порах этого ресурса было достаточно. Однако сейчас, по мере расширения наших функций стало очевидным, что без дополнительной инфраструктуры не обойтись. К нам поступает огромное количество самых разных обращений и заявок от жителей Донбасса. Мы все больше вступаем во взаимодействие с различными ведомствами. Расширяется и функционал волонтеров», — рассказал Андрей Турчак.

По словам политика, деятельность штаба охватит широкий спектр вопросов. Это обсуждение логистики при доставке гуманитарной помощи, координация волонтерской деятельности, оперативное реагирование на другие запросы о помощи. Штаб посодействует правовому сопровождению гуманитарной деятельности и проработает гармонизацию законодательств России и ЛДНР.

Одна из задач — обеспечить преемственность нынешней работы после завершения спецоперации, подчеркнул Андрей Турчак.

«Для тысяч компаний и сотен неравнодушных предпринимателей, отправляющих помощь Донбассу, „точкой входа“ стали наши реготделения. Они помогают с логистикой, находят те населенные пункты, где помощь от бизнеса наиболее востребована. Такое взаимодействие показало свою эффективность. В рамках работы штаба предлагаю сохранить эту схему сотрудничества через региональные отделения партии», — сообщил секретарь генсовета.

Он также отметил, что «Единая Россия» доставила уже более 7,2 тысяч тонн гуманитарки на Донбасс, из них 100 тонн медикаментов. Более 60% всех гуманитарных грузов жителям Донбасса — это помощь, собранная партией.

«Мы эту работу будем продолжать до полного восстановления мирной жизни на Донбассе», — подчеркнул Андрей Турчак.

Секретарь генсовета помимо этого сообщил, что «Единая Россия» поможет восстановить вечные огни на Донбассе. Эта работа будет организована в рамках реализации закона, инициированного партией, о безвозмездной поставке газа для вечных огней и огней памяти — он был единогласно одобрен Советом Федерации.

«Необходимо не только обеспечить надлежащее состояние всех вечных огней и Огней памяти в нашей стране, но и провести учет и инвентаризацию комплексов вечного огня в Луганской и Донецкой Народных Республиках. В том числе на освобожденных территориях. Там, где эти мемориалы разрушены или заброшены, необходимо помочь в их восстановлении. Прошу подключиться к этой работе наших закрепленных за территориями коллег — Дмитрия Саблина и Виктора Водолацкого, а также взаимодействовать здесь с «Волонтерами Победы» и «Волонтерской Ротой Боевого Братства», — сказал он.

«Рязанская область отправила в Луганскую и Донецкую народные республики почти 80 тонн продовольствия от местных производителей, а также средства гигиены и товары первой необходимости. В сборе первого груза принимали участие сотрудники регионального исполкома «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии».В марте уехала следующая партия продовольствия от рязанских производителей мясомолочной, животноводческой промышленности, растениеводства и переработки, а также средства гигиены и другие товары первой необходимости. В настоящий момент в Рязанской области открыты 36 пунктов приема гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Они расположены в областном центре, а также во всех муниципалитетах. Больше месяца в больницах Донбасса работают медики под руководством председателя комитета по охране здоровья Государственной Думы, члена фракции «Единая Россия» Дмитрия Хубезова. Среди них — врачи из Рязанской области», — подчеркнул секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Николай Любимов.

Напомним, с первого дня эвакуации центральный исполком «Единой России» и региональные отделения партии начали сбор гуманитарной помощи для эвакуированных из ДНР и ЛНР граждан. За два месяца региональные отделения партии собрали около 7200 тонн гуманитарного груза и передали его в распределительные центры в России, ЛДНР и на освобожденных территориях, в первую очередь, в Мариуполе. 24 марта там был открыт первый гуманитарный центр «Единой России» в здании супермаркета Метро. Сегодня таких центров уже девять — в школе № 5, на территории ЭКО рынка и в ряде магазинов города на обоих берегах.

В этих центрах организована выдача продуктов и предметов первой необходимости, лекарств, средств гигиены. Также здесь можно получить сим-карты местных сотовых операторов и зарядить телефоны — во многих местах в городе до сих пор нет электричества.

Также здесь работают представители органов власти и ведомств, которые помогают людям оформлять пособия и пенсии, найти работу и восстановить утерянные документы. Волонтеры гумцентров организуют занятия с детьми и предоставляют психологическую помощь гражданам.

Помимо этого, «Единая Россия» открыла медицинский центр в Левобережном районе Мариуполя. В нем работают 16 медиков разного профиля. На прием в день приходят до 250 человек. Также врачи ездят в труднодоступные кварталы города, эвакуируя раненых и больных и оказывая им медицинскую помощь.