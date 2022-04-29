Центробанк дал прогноз по инфляции в России

Предполагается, что годовая инфляция в России составит от 18 до 23 процентов. В 2023 году она снизится до пяти-семи процентов, а еще через год вернется к 4%.

Центробанк дал прогноз по инфляции в России. Информация об этом размещена на сайте регулятора.

Предполагается, что годовая инфляция в России составит от 18 до 23 процентов. В 2023 году она снизится до пяти-семи процентов, а еще через год вернется к 4%.

В Банке России также рассказали, что несмотря на нынешнюю ситуацию, рост цен существенно замедлился. Это связано с укреплением рубля и охлаждением потребительской активности.

При этом в Центробанке настаивают, что проводимая денежно-кредитная политика будет учитывать необходимость структурной перестройки экономики и обеспечит возвращение инфляции к цели на среднесрочном горизонте.