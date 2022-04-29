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«Боржоми» приостановит производство на двух заводах в Грузии
Это связано с ситуацией на Украине.

Компания «Боржоми» приостановит производство на двух заводах в Грузии. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что это связано с ситуацией на Украине. В заявлении компании указано, что с начала действий «IDS Боржоми Грузия» находится в сложной ситуации на основных рынках сбыта продукции. Она усугубилась ограниченным доступом к счетам. Отмечается, что из-за этого у компании не было возможности получения выручки в валюте и расчетов с кредиторами.

«Компания продолжает работать и по сей день в надежде существенно исправить ситуацию, что, к сожалению, пока не удалось. В связи с вышеизложенным компания вынуждена с 29 апреля временно приостановить производственный процесс на обоих разливочных заводах „Боржоми“», — указано в заявлении.