«Боржоми» приостановит производство на двух заводах в Грузии

Это связано с ситуацией на Украине.

Компания «Боржоми» приостановит производство на двух заводах в Грузии. Об этом сообщило РИА Новости .

Отмечается, что это связано с ситуацией на Украине. В заявлении компании указано, что с начала действий «IDS Боржоми Грузия» находится в сложной ситуации на основных рынках сбыта продукции. Она усугубилась ограниченным доступом к счетам. Отмечается, что из-за этого у компании не было возможности получения выручки в валюте и расчетов с кредиторами.

«Компания продолжает работать и по сей день в надежде существенно исправить ситуацию, что, к сожалению, пока не удалось. В связи с вышеизложенным компания вынуждена с 29 апреля временно приостановить производственный процесс на обоих разливочных заводах „Боржоми“», — указано в заявлении.