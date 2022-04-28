Вместо большой демонстрации рязанцы проведут в воскресенье «маевки» на природе

РЗН. инфо составил список 10 самых популярных и безопасных мест для пикников в самой Рязани и ее окрестностях — до 60 км от города.

В воскресенье, 1 мая, третий год подряд не будет большой демонстрации на Первомайском проспекте. Но многие рязанцы отправятся на природу, поскольку ожидается хорошая погода.

РЗН. инфо составил список 10 самых популярных и безопасных мест для пикников в самой Рязани и ее окрестностях — до 60 км от города. Также перечислены основные правила, которые надо соблюдать отдыхающим.