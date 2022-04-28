Владелец брендов Max Factor, Calvin Klein и Gucci приостановил работу в России

В компании считают, что уход с российского рынка не повлияет на доходы в 2022 году.

Владелец брендов Max Factor, Calvin Klein и Gucci приостановил работу в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

Компания Coty приняла решение приостановить деятельность на территории России из-за событий на Украине. В компании считают, что уход с российского рынка не повлияет на доходы в 2022 году. В 2021 году доходы компании в России составили 4,63 млрд долларов.

Американо-французская косметическая компания владеет такими брендами как Calvin Klein, Chloé, Gucci, Hugo Boss, Max Factor, Rimmel и другими.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».