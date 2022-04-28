В Тульской области пациент напал с ножом на сотрудников больницы и был застрелен при задержании

42-летний мужчина попал в центральную районную больницу из-за проблем с поджелудочной. Он три дня провел в реанимации и врачам удалось его спасти. Находясь в больнице, он ночью взял нож и начал кидаться на медсестер с угрозами.