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Полиция рассказала об оперативных мероприятиях в зоне ЧС в Скопинском районе
Всего в 2022 году на граждан, допустивших нарушения в зоне действия режима ЧС, было составлено 4 административных протокола, по которым судом вынесены решения о наложении административных штрафов в размере 5 тысяч рублей.

В Скопинском районе проводят профилактические мероприятия, направленные на усиление контроля за гражданами в зоне Ч. С. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В октябре 2020 года в поселке Желтухинский Скопинского района на складах боеприпасов произошло возгорание. 7 октября 2020 года на территории населенных пунктов, пострадавших от пожара, ввели режим ЧС, который продолжает действовать.

Ежедневно полиция охраняет общественный порядок и контролирует безопасность граждан. Проверки проходят также на участке федеральной трассы в этом районе.

При выявлении лиц, не выполняющих законодательство на этой территории, к нарушителям применяют меры воздействия по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

Отмечается, что в 2022 году за подобные нарушения на граждан составили четыре протокола, по которым суд вынес решения о штрафах в пять тысяч рублей.