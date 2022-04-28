Полиция рассказала об оперативных мероприятиях в зоне ЧС в Скопинском районе

В Скопинском районе проводят профилактические мероприятия, направленные на усиление контроля за гражданами
В октябре 2020 года в поселке Желтухинский Скопинского района на складах боеприпасов произошло возгорание. 7 октября 2020 года на территории населенных пунктов, пострадавших от пожара, ввели режим ЧС, который продолжает действовать.
Ежедневно полиция охраняет общественный порядок и контролирует безопасность граждан. Проверки проходят также на участке федеральной трассы в этом районе.
При выявлении лиц, не выполняющих законодательство на этой территории, к нарушителям применяют меры воздействия по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.
Отмечается, что в 2022 году за подобные нарушения на граждан составили четыре протокола, по которым суд вынес решения о штрафах в пять тысяч рублей.