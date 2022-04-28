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В Шацке после аварии загорелась фура
На перекрестке столкнулись эвакуатор, маршрутка и фура.

В Шацке после аварии загорелась фура. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в четверг, 28 апреля, примерно в 18.45 на 353 километре автодороги М5 на регулируемом перекрестке. По предварительной информации, 41-летний водитель эвакуатора ехал в сторону Челябинска. Он не выбрал безопасное расположение на полосе и столкнулся с маршруткой, которой управлял 52-летний местный житель. От удара маршрутка столкнулась с фурой, которой управлял 57-летний мужчина. В результате от удара последний автомобиль загорелся.

Маршрутчика госпитализировали в местную больницу.

По данному факту проводится проверка.