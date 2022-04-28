В Рязанской области пара выкопала деревья из сквера и пересадила на кладбище

К хищению оказалась причастна семейная пара из села Вослебово — 43-летняя женщина и ее 37-летний супруг. Злоумышленников разыскали и задержали.

В Скопине задержали пару, подозреваемую в краже деревьев из сквера. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Директор «Дворца культуры» Скопина сообщил полиции, что из сквера перед учреждением пропали три туи. Полицейские выехали на место и заметили, что ночью деревья выкопали.

Полицейские нашли людей, которые видели двух человек, транспортирующих небольшие деревья. С помощью жителей города удалось установить, что к хищению причастна пара из села Вослебово — 43-летняя женщина и ее 37-летний супруг. Злоумышленников задержали.

Выяснилось, что супруги присмотрели деревья, которые год назад посадили перед «Дворцом культуры». Они приехали в Скопин, чтобы их выкопать. Злоумышленники перевезли туи в село Вослебово и посадили на меcтном кладбище у могил родственников.

Деревья изъяли и вернули на место.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»), по которой грозит до пяти лет лишения свободы.