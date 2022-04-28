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В Рязанской области мужчину осудят за оскорбление полицейского
Жителю районного центра за аналогичное преступление уже назначали обязательные работы. Теперь ему грозит наказание до 1 года исправительных работ.

В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Александро-Невского. Об этом пишет ИД «Пресса».

Полицейским сообщили о семейном конфликте. Мужчина угрожал убить сожительницу.

На место выехали правоохранители. Всем участникам конфликта предложили проехать в отдел, но такое требование не устроило пьяного мужчину. Он стал оскорблять одного из полицейских с использованием ненормативной лексики. По статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти») мужчине грозит до года исправительных работ. Ранее за аналогичное преступление ему уже назначали обязательные работы.