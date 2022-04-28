В Рязани при гордуме создали молодежный парламент

В состав совещательного органа войдут граждане от 14 до 35 лет. Всего на добровольных началах смогут работать 40 человек.

В Рязани при гордуме создали молодежный парламент. Положение утвердили в четверг, 28 апреля.

В состав совещательного органа войдут граждане от 14 до 35 лет. Всего на добровольных началах смогут работать 40 человек.

Формировать молодежный парламент планируют по представлению депутатских объединений в гордуме пропорционально количеству депутатов, которые входят в данное объединение.

Депутаты, не входящие в такие объединения, смогут делегировать одного кандидата. Депутаты должны представить сведения о кандидатах в молодежный парламент до 12 мая.

Результаты деятельности молодежного парламента будут ежегодно публиковать на сайте гордумы.