В Рязани при гордуме создали молодежный парламент
В состав совещательного органа войдут граждане от 14 до 35 лет. Всего на добровольных началах смогут работать 40 человек.
В Рязани при гордуме создали молодежный парламент. Положение утвердили в четверг, 28 апреля.
В состав совещательного органа войдут граждане от 14 до 35 лет. Всего на добровольных началах смогут работать 40 человек.
Формировать молодежный парламент планируют по представлению депутатских объединений в гордуме пропорционально количеству депутатов, которые входят в данное объединение.
Депутаты, не входящие в такие объединения, смогут делегировать одного кандидата. Депутаты должны представить сведения о кандидатах в молодежный парламент до 12 мая.
Результаты деятельности молодежного парламента будут ежегодно публиковать на сайте гордумы.