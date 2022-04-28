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В Рязани осудили мужчину, до смерти избившего незнакомца
Пьяный мужчина избил случайного прохожего. Пострадавший скончался в больнице.

В Рязани вынесли приговор 28-летнему мужчине, до смерти избившему незнакомца. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Случай произошел 18 июня 2021 года у дома № 34 корпус 1 по улице Качевской. Рязанец в пьяном состоянии стал провоцировать конфликты с прохожими. Мимо него проходил мужчина, который отказался дать ему сигарету. Молодой человек начал конфликтовать с ним. Мужчина, испугавшись, ударил обвиняемого палкой, но тот выбил у него палку и повалил на землю. После этого он не менее трех раз ударил пострадавшего по голове ногами. Последний получил комплекс закрытой черепно-мозговой травмы.

Обвиняемый с другом скрылись с места, а пострадавшего доставили на скорой в больницу, где он скончался 5 июля 2021 года, не приходя в сознание.

Рязанца признали виновным и назначили ему по части 4 статьи 111 УК РФ девять лет лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на один год. Приговор не вступил в законную силу.